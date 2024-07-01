Yılmaz Tunç: 'Nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacak'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 23:07

Güncelleme: 01.07.2024 - 23:07

Kayseri'de Suriyeli bir kişi tarafından istismar edilen 5 yaşındaki çocuk infial yarattı. Olayın ardından iktidara ve sığınmacılara yönelik tepkiler büyüdü. Öte yandan, Suriye'de de Türk bayrağına yönelik çirkin saldırılar düzenlendi, TIR'lar ateşe verildi.

Sığınmacılara yönelik sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir." dedi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.

Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır.

Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır.

Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir.