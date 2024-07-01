Son Dakika... Kayseri'de çocuğa istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika gelişmesi... Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:59
Son Dakika... Kayseri'de çocuğa istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Abone Ol google-news

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette 5 yaşındaki M.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A.'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaylara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.


Kayseri haberleri Son dakika haberleri Çocuk istismarı haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'Kayseri' açıklaması: 'Sorumlusu muhalefet'

Erdoğan'dan 'Kayseri' açıklaması: 'Sorumlusu muhalefet'
Yayın yasağı getirilmişti... Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması: 67 gözaltı

Yayın yasağı getirilmişti... Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması: 67 gözaltı
Kayseri'nin ardından Hakkari... DEM Partili Bartın açıkladı: 'Uzman çavuşlar çocukları istismar etti' iddiası!

Kayseri'nin ardından Hakkari... DEM Partili Bartın açıkladı: 'Uzman çavuşlar çocukları istismar etti' iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler