Yılmaz ve Şimşek BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:55

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptıkları çalışma ziyareti kapsamında, bugün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından edinilen bilgiye göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer aldı.