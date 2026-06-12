Yine aynı söylemde buluştular! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle CHP'yi hedef aldı: 'Topyekün ayaklanmaktan...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Camide yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdoğan, restorasyonun "aslına uygun" şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.

"MÜCADELELERİN CANLI ŞAHİDİ OLAN O İZİ AYNEN MUHAFAZA ETTİK"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.

Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camisi'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir. Sadece Türk İslam mimarisinin değil dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden olan Selimiye Camiini aslına uygun restore ederek hamt olsun bugün yeniden ibadete açtık. 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşlarında Bulgar ateşinde gülle isabet eden bölüme ise özellikle dokunmadık. Mücadelelerin canlı şahidi olan o izi aynen muhafaza ettik. 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışması ile Selimiye'ye bir 100 sene daha kazandırdık."

Erdoğan, "Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz" iddiasında bulundu.

"SİYASİ PARTİ DEĞİL SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ"

Devamında iç politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, ana muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, istinaf mahkemesince verilen tartışmalı mutlak butlan kararına işaret ederek "Aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok" dedi.

"Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız" diyen Erdoğan, "Millet işi gücü bıraktı film izler gibi CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Ülkemizin yarım asırlık sorununu kalıcı olarak çözmenin eşiğindeyiz. Terörü ülkemizin ve bölgenin üzerinden kalıcı olarak kaldırmak istiyoruz. Önemli mesafe katettik, tempomuzu biraz daha artıracağız. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayıp 86 milyon için eser üreteceğiz. Biz başkaları ile değil kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleri ile değil milletin sıkıntıları ile ilgileniyoruz. Haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, muhalefet adına üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Herkes çelme takmanın tuzak kurmanın peşinde. Hırsları boyunu aşan birileri çıkmış topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz, militan mısınız? Ne zamandan beri sokakları ayaklandırmak politika oldu, siyaset oldu. Biz buna AK Parti olarak müsaade etmeyiz."

PKK'nin feshine ilişkin sürece de değinen Erdoğan, "Bu hedefe giden yolda çok önemli mesafe kat ettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE AYNI SÖYLEMDE BULUŞTULAR

Erdoğan, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı söylemde buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı tartışmasında sarf ettiği, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki" sözlerinin bir benzerini Erdoğan, bugün şu şekilde kurdu:

"Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım; hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?"

Erdoğan, geçtiğimiz gün AKP Grup Toplantısı'nda da Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı söylemde buluşmuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik, 'pavyon, rüşvet' ifadelerini tekrarlamıştı.