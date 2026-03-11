Yine Laiklik Bildirisi'ni hedef aldı... AKP'li Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye çıt yok!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısına değinirken ABD ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini anmadan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a karşı başlatılan savaş ağır bir tahribat oluşturdu. Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı. Bir ilkokulda 175 kız öğrenci katledildi. Dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlılar suikast yoluyla öldürüldü. Bütün dünya bu çatışmaların faturasını ödemeye hazırlanıyor."

Erdoğan, "Hem İran, hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temasla kurduk. Yirminin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür" ifadelerine yer verdi.

LAİKLİK BİLDİRİSİNİ HEDEF ALDI: ''3-5 YOBAZ RAHATSIZ OLUYOR DİYE...''

Laiklik Bildirisi imzacılarını hedef alan Erdoğan, ''Sırf birilerinin işine gelmiyor diye ruh kökümüzü inkar mı edelim? 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyor diye kahraman ecdadımızı ret mi edelim?' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak istiklalimize son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum.

Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız. Vatan topraklarında kıyamete kadar hür yaşayacağız.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

(İran’a yönelik saldırılar) Şimdiden sadece savaşın bizzat içindeki ülkeler değil bütün dünya bu çatışmaların faturasını ödemeye hazırlanıyor.

Türkiye olarak, krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' zihniyetiyle hareket eden nemelazımcı bir ülke hiç değiliz.

Bu millet namahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçte, azimde, kudret ve kuvvettedir.

EMEKLİLERE 'MÜJDE'Yİ VERDİ

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz.""