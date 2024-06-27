Yine ‘sadakat’ atamaları

Yayınlanma: 27.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 04:00

CHP’den AKP’ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı atamalar devam ediyor. Kayyum rektör ataması sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde görevlendirilen Uğur Kandemir, Abdulbasit Körük ve Bahattin Toptaş şimdi de Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde (HBB) önemli görevlere atandı. Kandemir genel sekreter yardımcısı, Körük yazı işleri ve kararlar daire başkanı, Toptaş ise insan kaynakları ve eğitim daire başkanlığı görevine getirildi. Kandemir, Körük ve Toptaş’ın ilk olarak AKP’li belediye başkanı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) atanmaları ve sonrasında yine eşzamanlı Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmaları da dikkat çekti.

TEKDER ÜYELERİ

Atama sonrası sosyal medya hesabından Rektör Naci İnci ile fotoğrafını “Boğaziçi Üniversitesi deneyimi, benim için unutulmaz bir anı olarak kalacak” ifadeleriyle paylaşan Kandemir’in biyografisindeki “Bakırköy İmam-Hatip Lisesi Mezunları Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi” ibaresini kaldırdığı görüldü. Bu üç kişinin diğer ortak özelliği de Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) üyesi olmaları. TEKDER, siyasal İslamcılığa yakınlığıyla biliniyor.

Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Şenol Solum, Kandemir’in hangi konuda uzman olduğu bilinmezken önce İSKİ’ye uzman olarak atandığını, ardından da üniversiteye genel sekreter yardımcısı yapıldığına işaret etti. Solum, HBB’de daire başkanı yapılan Abdulbasit Körük’ün de önce İSKİ’de şube müdürü, ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne idari personel şube müdürü yapıldığını kaydetti. Solum, Toptaş’ın ise İBB şubeler müdürlüğünde çalışırken Boğaziçi’nde “hülle” yoluyla 3 Ocak 2023’te fakülte sekreteri, 11 Ocak’ta ise şube müdürü yapıldığını belirtti.