Yine skandal görüntü! AKP, yardım TIR'ına kendi pankartını astı!
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, depremzedeler için toplanan yardımların bulunduğu TIR'a AKP Urla İlçe Teşkilatı'nın pankartının asıldığını bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, yardım sürecinde akılalmaz olaylar da yaşanıyor.
Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar, Urla Afet Yardım TIR'ı olarak yola çıktı, AKP Urla İlçe Teşkilatı araca kendi pankartını astı. Haberi duyuran CHP'li Murat Bakan, "Utanmazlar" diyerek tepki gösterdi.
Twitter hesabından olaya ilişkin fotoğrafları paylaşan Murat Bakan, AKP'ye tepki gösterdi.
CHP'li Bakan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar 35 UCA 52 plakalı yardım aracı ile Urla afet yardım tırı olarak yola çıkıyor, yolda önündeki pankartı Akp Urla ilçe teşkilatı olarak değiştiriyor arlanmaz, utanmazlar."
Urla kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar 35 UCA 52 plakalı yardım aracı ile Urla afet yardım tırı olarak yola çıkıyor yolda önündeki pankartı Akp Urla ilçe teşkilatı olarak değiştiriyor arlanmaz, utanmazlar. pic.twitter.com/S6Hl1zEzAF— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) February 9, 2023
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