YMP lideri Mutlu'dan Erdoğan'a '50+1' tepkisi: Yine başa döneceksek bu kadar dayağı neden yedik?
Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına tepki göstererek "50 artı 1 ülkeyi perişan etti. Partileri ittifak kölesi yaptı. Şimdi başa dönmek istiyorsunuz. Başa döneceksek biz bu kadar dayağı niye yedik?" dedi.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 kuralının değiştirilmesine yönelik sözlerini değerlendirdi.
Mutlu şunları söyledi:
“50 artı 1 için dünyayı ayağa kaldırdınız. Öyle anlattınız ki, sanki 50 artı 1 gelince her şey güllük gülistanlık olacak, sanki Türkiye kanatlanıp uçacak sanki tüm sorunlar bitecek gibi sundunuz.
Gelinen nokta yine fiyasko. 50 artı 1 ülkeyi perişan etti. Partileri ittifak kölesi yaptı. Dev gibi partileri minik partilere muhtaç etti. Şimdi soruyorum; koskoca liderler, koskoca partiler, yıllanmış hukukçular, siyaseti bildiklerini iddia eden kağıttan kaplanlar.
Hiç mi hesap bilmezsiniz. 50 artı 1’i bulmak için, partilerin verecekleri tavizlerle, demokrasinin yara alacağını hiç mi görmediniz? Şimdi başa dönmek istiyorsunuz. O zaman adama sorarlar; Yine başa döneceksek, biz bu kadar dayağı niye yedik? Sistemi niye bu kadar dejenere ettik?"
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