YÖK'ten üniversitelere 'cuma namazı' hatırlatması!

Üniversitede öğrenim gören oğlunun ders programına, son 1 aydır cuma namazı saatinde ders konulduğunu belirten ve adı açıklanmayan bir kişi, "bu nedenle oğlunun ibadetini yerine getiremediğini, din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığını" ileri sürdü.

Benzer mağduriyetlerin farklı üniversitelerde de yaşandığını ifade eden kişi, "dini hak ve özgürlüklerin ders programlarında gözetilmesi için gerekli güvencelerin sağlanması" talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulundu.

Başvuru üzerine konuyu incelemeye alan KDK, YÖK'ten bu konuda çıkarılan genel yazıları da hatırlatarak bilgi ve belge istedi. YÖK Başkanlığı, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılıp, akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasının üniversitelerden istendiğini, KDK'ye bildirdi.

YÖK Başkanlığı'nın "dini hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik gerekli güvenceleri sağlayan işlemleri tesis etmesi" nedeniyle KDK konu hakkında 'dostane çözüm' kararı verdi.