YÖK’te Kartal imam hatip ve ‘Bilal Erdoğan’ ağırlığı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Erdoğan’ın imzasıyla Hasan Mandal, Halit Eyüp Özdemir, Mahmut Ak, İlker Hüseyin Çarıkçı ve Haluk Görgün, YÖK üyeliğine atandı. İlk olarak 2015’te YÖK üyesi olan Mandal, bu göreve yeniden atanmış oldu. İsmail Demir’in görevden alınmasının ardından 6 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na atanan Haluk Görgün ise böylece ikinci koltuğa atandı. YÖK’ün yeni üyesi olan Çarıkçı ise halihazırda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürütüyordu. Atama listesinde yer alan Özdemir ile Ak ise geçmişleriyle dikkat çekti. Ak, halihazırda İstanbul Üniversitesi rektörü olarak görev yapıyordu. Nakşibendi bağlantısı bilinen Fatih Gençlik Vakfı’nın eski bursiyeri olan Ak, daha sonra da vakfın etkinliklerine katıldı, söyleşiler düzenledi.

NAKŞİBENDİ BAĞLANTISI

Vakfın kurucuları arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın “Hocam” dediği, Naşibendi’nin eski liderlerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu ile yakın olan Ömer Öztürk yer alıyor. Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne, seçimlerde ikinci olmasına karşın atanması nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı.

YÖK’e atanan Özdemir ise bu göreve ilk olarak 3 Haziran 2022’de atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da okulu olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu iddia edilen Özdemir’in, açık kaynaklarda mezun olduğu liseye ilişkin bilgi bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’nin halihazırda hukuk müşavirliğini de yürüten Özdemir’in nikâhında şahitliğini eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Koca, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve Bilal Erdoğan yaptı.

