Yokuş, Erdoğan'ı gösterdi: Başımıza bir şey geldiğinde sorumlusu O'dur

20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:31

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’da ülke gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FETÖ’nin önemli bir bölümünün hala bürokraside etkin olduğuna dikkat çeken Fahrettin Yokuş, “AK Parti’nin kılcal damarlarına kadar FETÖ girmiştir. Buradan iddia ediyorum, önemli bir bölümü hala devam ediyor. Bugün bürokrasinin en az dörtte birinde FETÖ artıkları devam ediyor. Yani şu anda AK Parti’nin, en az yüzde 30’unda FETÖ bulaşığı olan milletvekilleri var. Hepsini mecliste tanıyorum. Devlette, onların da koruduğu bürokratlar var. Şimdi onlar suret-i haktan görünüyorlar. Hatta FETÖ’nün kurdurduğu derneğin yöneticiliğini yapan kişi bugün Diyanet İşleri Başkanı. O dernek kapatıldı, diğer bütün yöneticiler mahkum oldu, bu Müslüman ne oldu ise Diyanet İşleri Başkanı yapıldı. Bugün FETÖ’yü arayacaksanız AK Parti’nin içinde arayacağız. Devletin bütün bilgileri sizin elinizde, varsa partimizde bir tane FETÖ’cü, o lanet, o şerefsiz kimse çıkar biz de gereğini yapalım. Peki kendi partindeki o FETÖ’cü şerefsizleri ne zaman çıkaracaksın?” dedi.

"HALK BİZİ BAĞRINA BASIYOR"

Yokuş, halkla bütünleştiklerini belirterek, “Türkiye’yi Genel Başkanımız Meral Akşener ile karış karış geziyoruz. Gittiğimiz her yerde halk bizleri bağrına basıyor. Ama bu durum birilerini rahatsız ediyor. Son dönemde her gittiğimiz yerde, bir veya iki kişinin yaptığı ama yandaş medyanın sanki o ilde yada bölgede tüm toplumun bu tepkiyi verdiğine ilişkin algı operasyonları yapılıyor. Bunları kim çıkarıyor, kim yaptırıyor? Empati yapın Allah aşkına. Bize yapılan bunca şeye rağmen bütün bunların devlet eliyle yapıldığını düşünürsünüz. İktidar yaptırıyor! Cumhurbaşkanımız eğer Akşener’e bu senin daha iyi günlerin, başına daha neler gelecek diyorsa sorumlusu O’dur. Bizim başımıza bir şey geldiği zaman, vebali O’ndadır. Hiç kusura bakmasın” ifadelerini kullandı.

"İNADININ KURBANIYIZ"

Yokuş, ekonomiyi de değerlendirerek, “Sayın cumhurbaşkanı ekonominin kitabını yazdığını iddia ediyor. Ancak geldiğimiz noktada dolar 11 TL’yi geçti. Kendisinin ısrarla iddia ettiği bir cümle var; ‘Faiz sebep enflasyon sonuç.’ Faizin üzerine gideceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz. Ya da Merkez Bankası’na devamlı siyasi müdahale yapacağız ve böylece ekonomiyi düzlüğe çıkaracağız. Bugüne kadar yapılanlar ortada. Şimdi ekonominin basit hesabını bile yapamayan bir iktidar olabilir mi? Şu anda iddia ediyorum, Tayyip Bey’in inadının kurbanıyız hepimiz! Ne diyordu faiz sebep enflasyon sonuç, ben faizleri çekersem enflasyonu da alta indiririm. İndiremezsin emmoğlu! Yapamazsın! Neden yapamazsın? İşte her faiz indiriminde enflasyon artıyor. Ve biz fakirleşiyoruz” diye konuştu.