Erdoğan ve 7 kişi hakkında suç duyurusu

19 Kasım 2021 Cuma, 10:24

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bugün toplanan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.

Karar sonrası döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.

SUÇ DUYURUSU

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Para Politikası Kurulu Üyeleri; Dr. Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu ve Prof. Dr. Yusuf Tuna hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“TL’Yİ PULA DÖNÜŞTÜRDÜLER''

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede; “Şüpheliler Türk Lirasının hızla değer kaybetmesine neden olmuşlardır. Neredeyse bütün ekonomistlerin uyarılarına rağmen Para Politikası Kurulu, AKP Genel Başkanının tehdide varan söylemleri karşısında TL’yi pula dönüştüren kararın altına imza koymuşlardır” denildi.

Avukatlar dilekçede; Erdoğan, Lütfi Elvan, Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur, şu ifadeleri kullandı:

''AKP Sebeptir. Sonuç Kamu Mallarının yağmalanmasıdır, yerli-yabancı parababalarına peşkeş çekilmesidir. Sonuç en büyük vurgunların, soygunların, yolsuzlukların yapıldığı Rant Ekonomisidir. AKP Sebeptir. Sonuç işsizliktir, pahalılıktır, zamdır, zulümdür. Sonuç yoksulluktur, açlıktır, açlık sınırında yaşamaktır, sefalet ücretlerine mahkûm olmaktır.

AKP Sebeptir. Sonuç Türk Lirasının değersizleştirilmesidir, Türkiye Ekonomisinin ABD Emperyalizmine ve onun Dolarizasyon/Spekülasyon sömürüsüne mahkûm edilmesidir. Sonuç üretici olmayan ölü yatırımlardır. Ülke Ekonomisinin Dünyanın en kırılgan ekonomisi durumuna getirilmesidir.''