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Yol Kenarı filmi konusu nedir? Yol Kenarı filmi oyuncuları kimler?

Yol Kenarı filmi TRT2 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Yol Kenarı filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Yol Kenarı filmi konusu nedir? Yol Kenarı filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:53
Yol Kenarı filmi konusu nedir? Yol Kenarı filmi oyuncuları kimler?
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Yol Kenarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tayfun Pirselimoğlu üstlendi. 2017 yılında vizyona giren Yol Kenarı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Yol Kenarı filmi konusu nedir? Yol Kenarı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

YOL KENARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fırtınalı deniz ile gür ormanlar arasına sıkışıp kalmış bir kasabaya kıyamet, korkutucu işaretleriyle yaklaşmaktadır. Çözümlenemeyen ölümler ve gizemli doğa olayları, Deccal’ın gelişinin işaretidir. Genç bir adam, cinnetin eşiğindeki kasabaya gelir ve kasabanın kahvesinde çalışmaya başlar. Genç adamın tutulduğu hemşire bir gün, adamın sırtındaki lekeyi görür. Dedikodu hızla yayılır ve kasabadakiler genç adamın Mehdi olduğuna inanmaya başlar.

YOL KENARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ercan Kesal

Tansu Biçer

Nalan Kuruçim

Taner Birsel

Rıza Akın

Haydar Şişman

İsrafil Köse

Müfit Kayacan

Murat Kılıç

Sencar Sağdıç

Sarp Aydınoğlu

Melih Düzenli

Birol Engeler

Resad Baser

Yapım

YOL KENARI IMDb PUANI KAÇTIR?

Yol Kenarı filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.


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