Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:42

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:42

Rüzgarın Oğlu (Race) filmi, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında rekor kıran dört altın madalya kazanan Afrikalı-Amerikalı atlet Jesse Owens hakkında 2016 biyografik bir spor drama filmidir. Stephen Hopkins tarafından yönetilen ve Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse tarafından yazılan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Rüzgarın Oğlu filmi konusu nedir? Rüzgarın Oğlu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

RÜZGARIN OĞLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gelecek vadeden bir Amerikalı koşucu olan Jesse Owens, Beyaz sporcuların ırk ayrımcılığına ve hakaretlerine rağmen Ohio Eyalet Üniversitesi'ne devam ediyor. Owens'ın muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanan ancak formu ve tekniği üzerinde çalışması gerektiğine inanan koç Larry Snyder'ın dikkatini çekiyor. Snyder, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak kadar iyi olduğunu söylediğinde, Owens ilgilenir, ancak Nazi Almanya'sındaki ırkçı propaganda nedeniyle tereddüt eder. ABD Olimpiyat Komitesi, Almanya'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Olimpiyatları boykot etmeyi zaten düşünüyor, ancak Nazi yetkilisi Joseph Goebbels, herhangi bir ırktan yabancı sporcunun yarışmasına izin vereceklerine dair kişisel güvence verdiğinde ve propagandalarını dizginleyeceğine söz verdiğinde katılmayı kabul ediyor.

Owens, kız arkadaşı Ruth'u ve genç kızını desteklemek için mücadele ederken, bir benzin istasyonunda işe girer ve işi eğitime olan bağlılığıyla çeliştiğinde Snyder'ı üzer. Snyder, Owens'ın bakması gereken bir ailesi olduğunu öğrendiğinde, ona görünmeyen bir iş bulur ve koşmaya odaklanmasını sağlar. Owens, aralarında Snyder'ın da bulunduğu birçok rekoru kırmaya devam eder ve yeni keşfettiği şöhretiyle dikkatini çektiği bir kadınla ilişkiye başlar. Ruth onu bir dava ile tehdit ettiğinde, Owens'ın dikkati dağılır ve koşucu Eulace Peacock'a karşı bir yarışı kaybeder. Owens, Ruth'u onunla evlenmeye ikna ederek barışmak için geri dönmeye karar verir. Olimpiyatlar yaklaştıkça, NAACP ondan siyasi nedenlerle Berlin'e gitmemesini ister. Owens çelişkilidir, ancak Peacock onu Nazi ırk ideolojisine meydan okumak için rekabet etmeye çağırır.

Owens, Berlin'de 100 m'de ilk altın madalyasını kazandı, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Avery Brundage tarafından Adolf Hitler'in tebriklerini almak için getirildiğinde, Şansölye'nin trafikten kaçınmak için stadyumu erken terk ettiği söylendi. Brundage, Goebbels'i Hitler'in tüm kazananları tebrik etmesi ya da hiçbirini tebrik etmemesi gerektiği konusunda uyarır ve Goebbels, Hitler'in "bu" ile ortaya çıkmayacağını söyler.

Owens, Alman rakibi Luz Long'un beklenmedik bir şekilde ona tekniği hakkında ipuçları vermesinden sonra geniş atlama için hak kazandı. Owens bir madalya daha kazanır ve Luz herkesin önünde elini sıkar ve ulusal politikayla ilgili endişelerini özel olarak ifade ederek bir zafer turu için ona katılır. Owens, 4 x 100 m bayrak yarışında dördüncü ve son madalyasını kazandı ve Goebbels tarafından, Brundage'ın oyunlardan önce Nazilerle girdiği bir iş anlaşması yüzünden bir skandalı önlemek için bunu yapmaya ikna eden Brundage tarafından kesilen iki Yahudi Amerikalı sporcunun yerini aldı.

RÜZGARIN OĞLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Stephan James - Jesse Owens

Jason Sudeikis - Larry Snyder

Jeremy Irons - Avery Brundage

Carice van Houten - Leni Riefenstahl

William Hurt - Jeremiah Mahoney

Shanice Banton - Ruth Solomon-Owens

Amanda Crew - Peggy

Jeremy Ferdman - Marty Glickman

Joseph Goebbels - Barnaby Metschurat

Chantel Riley - Quincella

David Kross - Carl "Luz" Long

Glynn Turman - Harry Davis

Jonathan Aris - Arthur Lill

Shamier Anderson - Eulace Peacock

Tony Curraw - Lawson Robertson

Nicholas Woodeson - Fred Rubien

Giacomo Gianniotti - Sam Stoller

Dave Albritton - Eli Goree

Anthony Sherwood - Rev. Ernest Hall

Jon McLaren - Trent

Tim McInnerny - General Charles

Vlasta Vrána - Aziz John

Adrian Zwicker - Adolf Hitler

Jonathan Higgins - Dean Cromwell

Karl Graboshas - Adolf Dassler

Arthur Holden - Rudolf Dassler

Anian Zollner - Hans von Tschammer

RÜZGARIN OĞLU FİLM IMDb PUANI KAÇTIR?

Rüzgarın Oğlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak değerlendirilmiştir.