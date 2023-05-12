Geçmişten Gelen Lezzet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Geçmişten Gelen Lezzet filminin IMDb puanı kaç?
Geçmişten Gelen Lezzet filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Geçmişten Gelen Lezzet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Geçmişten Gelen Lezzet filminin IMDb puanı kaç?
Geçmişten Gelen Lezzet (Ramen Shop) yönetmenliğini Eric Khoo, senaristliğini Fong Cheng Tan ve Kim Hoh Wong’un üstlendiği, 2018 yapımlı bir dram filmidir.
GEÇMİŞTEN GELEN LEZZET FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesinin geçmişini merak eden genç bir adam, Singapur'a yaptığı bir yemek yolculuğunda lezzetli yemeklerden daha fazlasını keşfeder.
Genç ve başarılı bir aşçı olan Masato, ailesinin geçmişine dair gerçekleri merak eder. Büyükannesinin hatıra defterini bulan genç adam, Japonya’dan ayrılıp Singapur’a gelir. Burada aile sırlarından ve lezzetli yemeklerden çok daha fazlasını keşfeder.
GEÇMİŞTEN GELEN LEZZET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Takumi Saitoh
Seiko Matsuda
Mark Lee
GEÇMİŞTEN GELEN LEZZET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Geçmişten Gelen Lezzet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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