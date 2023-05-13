Dalgaların Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı kaç?

Dalgaların Peşinde filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Dalgaların Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:48
Dalgaların Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı kaç?
Abone Ol google-news

Dalgaların Peşinde (Chasing Mavericks) yönetmenliğini Curtis Hanson ve Michael Apted’ın, senaristliğini Kario Salem’in üstlendiği, 2012 yapımlı bir dram filmidir.

DALGALARIN PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Amerikalı sörfçü Jay Moriarity'nin hayatını anlatıyor.

DALGALARIN PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jonny Weston

Gerard Butler

Elisabeth Shue

DALGALARIN PEŞİNDE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.


Film dram filmi yabancı film

İlgili Haberler

Geçmişten Gelen Lezzet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Geçmişten Gelen Lezzet filminin IMDb puanı kaç?

Geçmişten Gelen Lezzet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Geçmişten Gelen Lezzet filminin IMDb puanı kaç?
Hannah Arendt filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hannah Arendt filminin IMDb puanı kaç?

Hannah Arendt filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hannah Arendt filminin IMDb puanı kaç?
Sirk filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sirk filminin IMDb puanı kaç?

Sirk filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sirk filminin IMDb puanı kaç?

En Çok Okunan Haberler