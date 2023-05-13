Dalgaların Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı kaç?
Dalgaların Peşinde filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Dalgaların Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı kaç?
Dalgaların Peşinde (Chasing Mavericks) yönetmenliğini Curtis Hanson ve Michael Apted’ın, senaristliğini Kario Salem’in üstlendiği, 2012 yapımlı bir dram filmidir.
DALGALARIN PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Amerikalı sörfçü Jay Moriarity'nin hayatını anlatıyor.
DALGALARIN PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jonny Weston
Gerard Butler
Elisabeth Shue
DALGALARIN PEŞİNDE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Dalgaların Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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