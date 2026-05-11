Yolsuzluktan yargılanan eski DHMİ yetkilisi Acar'dan AKP üzerinden savunma: 'Cumhurbaşkanımızın en prestijli projesinde görevler aldım'

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın hakkındaki "rüşvet" ve "yolsuzluk" davasına Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

'TUTUKLULUK SÜRECİNDE İNFAZINI TAMAMLADI'

Tutuklu sanık Acar, duruşmaya SEGBİS'le katıldı. Dosyadaki bağımsız bilirkişi raporuna ilişkin Acar; "Bağımsız bilirkişi raporuna ilişkin diyecek bir şeyim yoktur, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Acar'ın avukatı; "Benim müvekkilim mağdur edildi, olay başladığında basına yansıtıldı. Bu bir hak mahrumiyeti. Müvekkil tutukluluk sürecinde neredeyse infazını tamamladı. Beraatine, mümkün değilse kaçma şüphesi bulunmadığından adli kontrolle tahliyesini istiyoruz" dedi.

SAVCI YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

DHMİ müdafisi ise Acar'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı ise esasa ilişkin yeni bilirkişi raporu alınmasını, kuvvetli suç ve kaçma şüphesi bulunması ve yargılamanın devam etmesi nedeniyle Acar'ın tutukluluğunun devamını istedi.

'KAMU DAVASINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Savcının esasa ilişkin talebine karşı savunma yapan Acar; "Ben bunun kamu davasından çıktığını düşünüyorum. Birkaç kişinin kini ve nefretiyle ve basını manipüle etmesiyle durum buraya geldi. Ben bu yıl tutuklansaydım, enflasyondan dolayı iki katı döviz miktarından dolayı hesap vermem gerekiyordu. Bu sefer de maaş geliri üzerinden mi savunma yapmam istenecekti? Bu hayatın olay akışına aykırı. Ben mal beyanımı düzenli olarak verdim. Ben haksız mal elde ettiysem, bu işlerle bağlantılı işler ispatlamalı. Ben Cumhurbaşkanı'mızın en prestijli projesinde kritik görevler aldım. Ben nereye kaçacağım? Malım, mülküm alınmışken, 2 bebeğim varken niye kaçayım? 28 yıllık çalışma hayatımın 22 yılını AKP hükümetlerinde şanımla, şerefimle çalıştım. Bu dava Türk bürokrasi tarihinde kara bir lekedir" dedi.

'DÜĞÜNLERDE 3-5 KİLO ALTIN TAKILAN BİR KÜLTÜR'

Acar müdafisi ise "Müvekkilimin mal varlığı tedbirleri nedeniyle yurt dışına kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilim mal varlığından 15'inin 13'ünü emekli olmadan önce beyan ediyor. Emekli olduktan sonra bir taşımasını beyan etmiyor. Bunlar güneydoğulu bir aile. Düğünlerinde 3 kilo, 5 kilo altın takılan bir kültürden bahsediyoruz. Aileden de parası olduğu dosyada imzalarıyla da belli. Altın, ailesinin altını. Kendi altını değil. Banka kasasından hiçbir şey almamış. Dosyada bilirkişi raporu alınmış, yeni bir bilirkişi raporuna gidilmesi sanığın lehine olacağı saikiyle hareket edilmeli. Dosya tekamül etmiş, infazını tamamlamış; delil karartacak, kaçacak bir maddi durumu, bürokratik gücü yok" ifadelerini kullandı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENMESİ KARARI

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, Acar'ın tutukluluk halinin devamına, önceki bilirkişi heyetinden farklı bir heyetten yeni bir bilirkişi raporu istenmesine karar verdi. Hakim davayı 29 Haziran'a erteledi.