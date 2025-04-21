'Yolun yolumuzdur Bahçeli' diyen Ahmet Hakan’a MHP'den yanıt geldi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:08

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:08

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'a bugünkü köşe yazısı üzerine Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den "teşekkür" mesajı geldi.

Ahmet Hakan Coşkun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki yazısında "Devlet Bahçeli, artık benim için... Barış savaşçısıdır. 'Terörsüz Türkiye' emelinin yılmaz bekçisidir" dedi.

Hakan, "Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli" başlıklı köşesinde şöyle yazdı:

"Devlet Bahçeli'nin şu son süreçte yapıp ettiklerine bir bakalım: Çok büyük risk alıp 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlatıcısı oldu. 'Barışa giden süreç zarar görmesin' diye olağanüstü titizlendi. DEM'i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi. Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı. İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu. CHP'ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi. Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara 'şeytan' dedi. En son baktım: Annesini kaybeden Tarkan'ı arayıp başsağlığı dilemiş.

Devlet Bahçeli, artık benim için... Barış savaşçısıdır. 'Terörsüz Türkiye' emelinin yılmaz bekçisidir. Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur. Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır. Kendi adıma konuşuyorum: Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli."

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bunun üzerine Ahmet Hakan’ın yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak "teşekkür" etti.

Yönter, “Yolun yolumuzdur…Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” ifadelerini kullandı.