Yöneylem Araştırma, Erdoğan'ı üzecek son anketi paylaştı: 'Bu pazar seçim olsa...'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 19:50

Güncelleme: 06.06.2024 - 19:51

Yerel seçimlerde hezimet yaşayan AKP, seçimler geride kalmasına rağmen son yapılan anketlerde de kötü sonuç almaya devam ediyor.

Son olarak Yöneylem Araştırma tarafından gerçekleştirilen ve 2 bin 36 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, AKP'nin oy oranı CHP'nin gerisinde kalıyor.

31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ankette, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında CHP'nin 33.9 puan ile birinci parti olduğu görülüyor.

İşte anket sonuçları:

CHP: Yüzde 33.9

AKP: Yüzde 31.4

DEM Parti: Yüzde 9.7

MHP: Yüzde 8.3

İYİ Parti: Yüzde 4.7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.4

Zafer Partisi: Yüzde 3.7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 2.7

Bu sonuçlar, CHP'nin son dönemde yapılan araştırmalarda birinci parti konumunu koruduğunu ve AKP'nin bu pazar seçim olsa ikinci sırada kalacağını gösteriyor.

DEM Parti ve MHP ise üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Ankette İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi gibi diğer partiler de çeşitli oranlarda oy alıyor.