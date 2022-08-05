Yöneylem Araştırma son seçim anketini paylaştı: AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:30

Yöneylem Araştırma, 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlerin, milletvekilliği seçiminde parti tercihleri ölçüldü.

Buna göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 23,6

CHP: Yüzde 23,5

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 4,8

İYİ Parti:Yüzde 11,9

Saadet Partisi: Yüzde 0,5

DEVA:Yüzde 1,8

Türkiye İşçi Partisi:Yüzde 0,8

Yeniden Refah:Yüzde 1,8

Zafer Partisi:Yüzde 2

Diğer: Yüzde 1,5

Kararsızım:Yüzde 10,9

Oy kullanmayacağım: Yüzde 9,2

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, sosyal medya hesabı Twitter'dan söz konusu anketin sonuçlarını değerlendirdi. Kömürcü, "AKP son 3 aydır kararsızlar ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce yüzde 25 seviyesinin altında ölçülüyor. Dolayısıyla AKP’nin yüzde 30’un altında oy alacağı ve birinci parti olma özelliğini yitireceği bir tablonun kalıcılaşmaya başladığı söylenebilir" dedi.

1) AKP son 3 aydır kararsızlar ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce % 25 seviyesinin altında ölçülüyor. Dolayısıyla AKP’nin % 30’un altında oy alacağı ve birinci parti olma özelliğini yitireceği bir tablonun kalıcılaşmaya başladığı söylenebilir. https://t.co/QclBom0zqe — Derya Kömürcü (@derya__komurcu) August 5, 2022

Paylaşımının devamında Kömürcü şunları kaydetti:

"CHP yüzde 30 sınırına takıldı kaldı. Bu eşiği aşması durumunda AKP’deki düşüşten bağımsız bir biçimde kendi yükseliş trendi içinde seçimden birinci parti olarak çıkma potansiyeli var. Özellikle cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra CHP’ye yönelik destekte bir artış bekleyebiliriz.

AKP ile MHP, CHP ile İYİ Parti seçmenleri arasında aydan aya geçişler oluyor. Bu da söz konusu partilerin oy oranlarında 1-2 puanlık oynamaları beraberinde getiriyor. Ancak AKP-MHP ya da CHP-İYİ Parti’nin toplam oy oranlarındaki oynaklık aynı seviyelerde değil.

Bu ayın ilgi çekici bulgularından biri oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranındaki artış. Bunu iki türlü yorumlamak mümkün. Birincisi seçmenlerin bir kısmı sorunlarına sistem içi bir çözüm bulma inancını yitirmeye başlıyor. Destekleyebileceği bir seçenek bulmakta zorlanıyor.

İkincisi iktidar bloğundan kopan seçmenlerin bir kısmı, çeşitli nedenlerle tercihlerini açıklamaktan çekindikleri için oy kullanmayacaklarını ifade etmeyi tercih ediyorlar. Ayrıca HDP, özellikle de genç HDP seçmeninde oy tercihini gizleme kaygısı zaman zaman daha yoğun olabiliyor."