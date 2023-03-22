Yöneylem son anketini açıkladı: Seçime 53 gün kala partilerin oy oranları belli oldu
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 53 gün kala Yöneylem Araştırma, 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette partilerin oy oranları ortaya çıktı.
14 Mayıs'a sayılı günler kala anket şirketleri de araştırmalarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Yöneylem Araştırma 18 – 20 Mart tarihleri arasında 2 bin 400 kişi ile 27 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.
Kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce yüzde 30.2 AKP, yüzde 24.2 CHP, yüzde 8.4 HDP, yüzde 8 İYİ Parti, ve yüzde 5.9 MHP yanıtını verdi.
Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin alacağı oy oranları şu şekilde oldu:
AKP: 30,2
CHP: 24,2
HDP: 8,4
İYİ Parti: 8
MHP: 5,9
Zafer Partisi: 0,8
Yeniden Refah Partisi: 1,4
DEVA: 0,4
Türkiye İşçi Partisi: 2,8
Memleket Partisi: 3,1
Diğer: 0,9
Kararsızım: 10,1
Oy kullanmayacağım: 3,9
Yöneylem Araştırma'nın 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmadan, % 95 güven aralığı, +/-2 hata payı) pic.twitter.com/6DWzgDrmI7— Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) March 22, 2023
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