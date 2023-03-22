Yöneylem son anketini açıkladı: Seçime 53 gün kala partilerin oy oranları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 53 gün kala Yöneylem Araştırma, 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette partilerin oy oranları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:09
Yöneylem son anketini açıkladı: Seçime 53 gün kala partilerin oy oranları belli oldu
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14 Mayıs'a sayılı günler kala anket şirketleri de araştırmalarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Yöneylem Araştırma  18 – 20 Mart tarihleri arasında 2 bin 400 kişi ile 27 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce  yüzde 30.2 AKP, yüzde 24.2 CHP, yüzde 8.4 HDP, yüzde 8 İYİ Parti, ve yüzde 5.9 MHP yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin alacağı oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: 30,2

CHP: 24,2

HDP: 8,4

İYİ Parti: 8

MHP: 5,9

Zafer Partisi: 0,8

Yeniden Refah Partisi: 1,4

DEVA: 0,4

Türkiye İşçi Partisi: 2,8

Memleket Partisi: 3,1

Diğer: 0,9

Kararsızım: 10,1

Oy kullanmayacağım: 3,9


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