Yöneylem son seçim anketini paylaştı: Erdoğan'a bir kötü haber daha!

Yöneylem Araştırma'nın paylaştığı son seçim anketine göre, CHP yüzde 34,5 ile yine birinci parti oldu. CHP'yi, yüzde 31 oy oranıyla AKP izledi. MHP ve DEM Parti'nin oy oranının aynı olması ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:39
Yöneylem son seçim anketini paylaştı: Erdoğan'a bir kötü haber daha!
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Yöneylem Araştırma, 26-30 Haziran tarihleri arasında genel seçim anketi yaptı. 

2 bin 400 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan oy oranları oldukça dikkat çekici.

CHP YİNE BİRİNCİ PARTİ

Bir süredir anketlerde birinci parti olarak çıkan CHP, Yöneylem Araştırma'nın anketinde de önde görünüyor.

CHP yüzde 34,5 ile birinci parti konumunda yer alırken AKP yüzde 31 ile ikinci parti oldu.

MHP VE DEM'İN OY ORANI AYNI

MHP'nin ve DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,1 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 4,4 olarak kaydedildi. 

Zafer Partisi yüzde 4, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,8, TİP ise yüzde 1,1 oy oranına sahip.


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