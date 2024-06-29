Mehmet Şimşek 'ara zam' yok demişti: Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 18:34

Güncelleme: 29.06.2024 - 18:35

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin 'asgari ücrete ara zam talebinin' gündeme geldiği buluşması yurt genelinde gündem olmuştu.

Görüşmenin ardından CHP'li Karatepe, "Görüşmeye dört talep ile gittik ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek ise Karatepe’nin asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına refah payı eklenerek artırılması talebine, uygulanan ekonomik programı anımsatarak, “Enflasyon hedefinden taviz geremeyiz” gerekçesiyle karşı çıktığı öğrenilmişti.

ORC ANKET YAPTI

ORC Araştırma görüşmenin öncesinde 5 bin 620 kişiye sorduğu anketi kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada 'Türkiye'de uygulanan 'asgari ücret' tutarını yeterli buluyor musunuz?' diye soruldu.

Yurttaşların yüzde 77,6'sı sorulan soruya 'Hayır, yeterli bulmuyorum' yanıtını verir iken yalnızca yüzde 8,9'u 'Evet' diyerek yeterli bulduğunu açıkladı.

10-14 Haziran aralığında yapılan ankette yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi.