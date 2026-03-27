Yönter’in istifası sonrası Saral’dan ‘manidar’ paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyadaki “ajan” çıkışıyla başlayan tartışmaların ardından istifa etmesi MHP’de deprem etkisi yarattı. İstifanın ardından dikkat çeken bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi.

YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

Yönter, kısa süre önce yaptığı paylaşımda “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullanmış, parti içinden birçok isim de benzer sertlikte mesajlarla destek vermişti. Tartışmaların ardından Yönter görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

SARAL'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı. Saral paylaşımında, “Rasûlum!Sakın,Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!Allah,onları cezalandırmayı,dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi.

Rasûlum!Sakın,Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!Allah,onları cezalandırmayı,dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.) — Oktay SARAL (@oktay_saral) March 27, 2026

Saral’ın paylaşımı, zamanlaması nedeniyle “manidar” olarak değerlendirilirken, doğrudan bir isim ya da olaya atıf yapmadı.