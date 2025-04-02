Yozgat'ta çiftçiler, Ekrem İmamoğlu’na destek için traktörleriyle konvoy oluşturdu

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:14

Yozgat’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için yapılan eylemlere destek vermek üzere motorlu araçlarla konvoy düzenlendi. Yüzlerce aracın katıldığı konvoya, çiftçiler traktörleriyle katıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını proteste etmek için yapılan çağrı doğrultusunda vatandaşlar Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplandı. Konvoy için araçlarıyla gelen vatandaşlara, bölgede soğan, patates, pancar ekimi yapan çiftçiler de destek verdi. Bölge çiftçisi, traktörlerine, tarım alanlarında kullandıkları pulluk, mibzer, ilaçlama gibi tarım aletlerini bağlayarak katıldıkları konvoyda çaldıkları klaksonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

İlçe merkezindeki Aydıncık Kaymakamlığı önüne kadar giden protestocular, burada Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

"MAZOT YATLARA GEMİCİKLERE VERGİSİZ, ÇİFTÇİYE GELİNCE VERGİNİN VERGİSİ VAR"

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, burada yaptığı basın açıklamasında, çiftçinin mağdur edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün buraya çarpık düzene dur demek ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek için toplanmış bulunmaktayız. Peki nasıl destek olacağız? Aydıncık’tan bile serimizi yükselterek, traktörlerle Yozgat’ta Silivri’ye selam yollayarak. Ekrem Başkan yalnız değildir. Arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi, Kurtuluş Savaşı kahramanı, Gazisi, mavi gözlü dev ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün on milyonlarca askeri var. Çarıklarla kurulan bu ülkeyi ellerinde Kur’an, dillerinde yalan olan sarıklılara sattırmayacağız. Uyduruk belgelerle, gizli tanıklarla, iftira ile Sayın Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurarak cezaevine atanlardan en ağır şekilde hesap soracağız. Soruşturma yapacaksanız gidin görevden el çektirilen jeliboncu Melih’ten hesap sorun. Ayakkabı kutuculardan hesap sorun, FETÖ'nün elini, eteğini öpenlerden hesap sorun.

CHP iktidarında satılan, çalınan bütün kamu malları geri alınacak, size söz veriyoruz. Partimizin iktidarında zenginden, hırsızdan, yandaştan alınıp halka dağıtılacak. Bunların hesabını tek tek zindanlarda verecekler. Gençler özgürce, yaşlılarımız huzur içinde yaşayacaklar. Burada çoğunluğumuz çiftçi ya da çiftçi çocuğu. Yatlara, gemiciklere mazot vergisiz, çiftçiye gelince verginin vergisi var. İlaç, gübre, tohum maliyetleri almış başını gitmiş. Alım garantisi yok, bedava su yok, elektrik beşli çetede. Elinizi vicdanınıza koyun, artık yeter."