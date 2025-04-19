Yozgat'ta 'İrade Milletindir' mitingi: Traktörler dev konvoy oluşturdu

CHP'nin her hafta sonu yaptığı mitinglerde bugünkü adres Yozgat. Saat 14:00'da başlayan mitinge katılmak için traktörleriyle gelen çiftçiler uzun kuyruk oluşturdu.

Yozgat'ta 'İrade Milletindir' mitingi: Traktörler dev konvoy oluşturdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:34

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi bugün Yozgat’ta yapılıyor. 

Miting alanında yurttaşların geniş bir kalabalık oluşturduğu görüldü.

Saat 14:00'da başlayan miting için çiftçiler traktörleriyle geldi. Traktörlerin oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekti. 

ÖZEL ALANA TRAKTÖRLE GİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına çiftçilerle birlikte traktör kullanarak girdi. 

YOZGATLI ÇİFTÇİLERE CEZA KESİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere traktörleriyle katılan Yozgatlı çiftçilere para cezası kesilmişti. Özel çiftçilere kesilen cezanın şahsı ve İmamoğlu tarafından ödeneceğini söylemişti. 


Etiketler: #Yozgat #traktör #CHP #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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