İmamoğlu'ndan 'Yozgat' mitingine çağrı: 'Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim...'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:29

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:30

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının kurulması için çalışan CHP, imza kampanyasına ve mitinglere odaklandı.

Bu kapsamda, miting hazırlık komitesini güncellenirken, ardından 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te, İmamoğlu'na destek verdiği için traktörlerine ceza kesilen çiftçilerle gündeme gelen Yozgat'ta miting düzenlenecek.

BU HAFTAKİ ADRES YOZGAT

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Yozgat olacak.

İMAMOĞLU'NDAN YOZGAT MİTİNGİNE ÇAĞRI

Son olarak, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarınki Yozgat mitingine çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Millet iradesine sahip çıkıyor.

19 Mart Sivil Darbesine ilk tepkilerden birini koyan Yozgatlı hemşehrilerime selam olsun. Kayseri’den Yozgat’a yürüyen gençlere selam olsun.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumartesi sizlerle buluşuyor. Milleti yok sayan, ekonomiyi batıran, adalete güveni sarsan, tarımı, üretimi bitiren, çiftçiyi ezen bu iktidara karşı erken seçim talep etmek için tüm Yozgatlı hemşehrilerimi ve komşu illeri 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum.

Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin.

Unutmayın; Milletçe başaracağız."