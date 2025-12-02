YRP’den istifa etmişti: AKP’ye geçeceği öğrenildi

Konya’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Mehmet Aydın’ın AKP’ye geçeceği öğrenildi.

Sözcü’nün aktardığına göre, Aydın’ın rozetinin AKP’nin Çarşamba Günü gerçekleşecek olan grup toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AKP’ye geçmiş oldu.

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmıştı.

AKP 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. AKP’nin kentteki ilçe belediye sayısı 24’e yükseldi.