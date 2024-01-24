YRP İstanbul’da destek verecek

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında katılan Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) yerel seçimlere ilişkin AKP ile yaptığı işbirliği görüşmeleri “tıkanmıştı.”

Selda Güneysu
Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00
YRP İstanbul’da destek verecek
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YRP’nin genel başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın, AKP ile yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin “Onların bizimle yaptığı toplantıların havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Biz, AKP’yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz” sözleri, AKP ile YRP arasında “krize” neden olmuştu. 

YRP ile AKP’nin heyetleri, yaşanan kriz sonrasında önceki gün yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre görüşmede “YRP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldığı” ifade edildi. 

AKP’nin, destek karşısında YRP’ye ise “belediye meclis üyeliği” ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklif ettiği ileri sürüldü. 


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