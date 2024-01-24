YRP İstanbul’da destek verecek
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında katılan Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) yerel seçimlere ilişkin AKP ile yaptığı işbirliği görüşmeleri “tıkanmıştı.”
YRP’nin genel başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın, AKP ile yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin “Onların bizimle yaptığı toplantıların havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Biz, AKP’yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz” sözleri, AKP ile YRP arasında “krize” neden olmuştu.
YRP ile AKP’nin heyetleri, yaşanan kriz sonrasında önceki gün yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre görüşmede “YRP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldığı” ifade edildi.
AKP’nin, destek karşısında YRP’ye ise “belediye meclis üyeliği” ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklif ettiği ileri sürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası