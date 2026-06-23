YRP'li Bekin'den öğretmenler için 'yasal düzenleme' çağrısı: Zaman kaybetmeden Meclis gündemine alınmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin hakları için mücadele eden özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soru önergesi veren Bekin, "İktidar tarafından yıllardır verilen sözlerin tutulmadığı mülakat mağduru öğretmenler ile özel okullarda görev yapan öğretmenlerimiz hakları için günlerdir mücadele vermektedirler. Ancak sesini duyurmak isteyen öğretmenlerin anayasal haklarını kullanırken şiddet ve gözaltılar ile karşı karşıya bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin taban maaş hakkı, kamuda çalışan öğretmenlerimiz ile eşit özlük haklarına sahip olma, iş güvencesinin tanınması ve düşük ücret ile çalışma düzeninin sonlandırılması gibi taleplerin zaman kaybetmeden karşılanması gerekmektedir.

Ayrıca iktidar tarafından öğretmen atamasında uygulanan mülakat sınavının kaldırılacağı geçmiş yıllarda kamuoyu ile paylaşılmış olsa da bugün mülakat sınavı uygulanmakta ve mülakat mağduru öğretmenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Öğretmen atamalarında hali hazırda dikkate alınan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) başarı gösteren öğretmelerimizin mülakat nedeniyle atamasının yapılmaması kabul edilebilir bir durum değildir. KPSS’den yüksek puan alan ama mülakat sonrası atanamayan öğretmenlerimizin hakkı bir an evvel iade edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bir araya gelerek öğretmenlerimize emeğinin karşılığını vererek özlük haklarını iyileştirmeli, öğretmenlerimiz için verilen sözler tutulmalıdır. Öğretmenlerimizin haklı taleplerinin karşılanması için gerekli yasal düzenlemeler zaman kaybetmeden meclis gündemine alınmalıdır. Bu kutsal mesleği icra eden değerli öğretmenlerimizin haklı talepleri karşılanmalı ve eylemlerine karşı uygulanan şiddet sona erdirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ YOKSA NEDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLİYOR?"

Bekin, Tekin'e şu soruları yöneltti:

1-Türkiye genelinde çalışan Ücretli Öğretmen sayısı toplamda kaçtır? Son bir yılda iller bazında istihdam edilen Ücretli Öğretmen sayısı ne kadardır?

2-Bakanlığınızca her yıl çok fazla öğretmen ihtiyacı yok denilerek az sayıda öğretmen atılması yapılmaktadır. Öğretmen ihtiyacı yoksa okullarımızda neden Ücretli Öğretmenler görevlendirilmektedir?

3-Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi yapılan Ücretli Öğretmenlerimize uygulanan ek ders karşılığı ücret, SGK‘nın tam yatırılmaması ve okullar kapandığında görevlerine son verilmesi gibi öğretmenlerimizi mağdur eden uygulamaların iyileştirilmesine yönelik Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?

4-Yıllarca atanamadığı için Ücretli Öğretmenlik yaparak ailelerini geçindirmeye çalışan değerli öğretmenlerimize tazminat ve iş güvencesi gibi hakların verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

5-Birkaç gündür Ankara başta olmak üzere farklı illerde hak arayışında olan öğretmenlerimizin talepleri Bakanlığınızca dikkate alınmış mıdır? Temsilciler dinlenmiş midir? Bu konuda bir plan/program yapılmış mıdır?

6- Hak arayışında olan öğretmenlerimizin talepleri için ilgili bakanlıklar ile görüşülmüş müdür? Görüşülmüş ise taleplerin karşılanması adına bir yol haritası belirlenmiş midir?