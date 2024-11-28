YRP lideri Erbakan Cumhuriyete konuştu: ‘Vatandaşlık tanımı değişmemeli’
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 sonu, 2026 başı gibi erken seçim olması, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık aday olmaması gerektiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 sonu, 2026 başı gibi erken seçim olması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artık aday olmaması gerektiğini söyledi.
''YORULDU, YAŞLANDI''
Erbakan, “Aday olması kendisi için de külfet, yoruldu, yaşlandı” dedi. Bölücü terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye çağrılmasına kesin karşı olduklarını belirten Erbakan, çözümün halkla yapılması gerektiğini kaydetti. Erbakan, “DEM partililer bizi ziyaret etti. Anayasadaki vatandaşlık tanımının değişmesi, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve anadilde eğitim olması gerektiğini söylediler. Yerel yönetimler ve anadilde eğitim müzakere edilebilir. Vatandaşlık tanımının değiştirilmesine karşıyız” dedi. AKP ile yeni bir ittifak kurmayacaklarını, SP ile işbirliği konusunda olumsuz yaklaşım içinde olmadıklarını belirten Erbakan, “disiplinsizlik yapan teğmenlere ceza verilmesi, ancak bunun ihraç olmaması gerektiğini” söyledi.
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