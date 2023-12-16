YRP lideri Fatih Erbakan, Erdoğan'a şartlarını sıraladı: Kent Lokantaları ve İGDAŞ'ı verin

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, 12 Aralık’ta bir araya geldi. O görüşmede Erdoğan’ın Erbakan’a büyükşehirlerde YRP’yle ittifak yapmak istediklerini söyledikleri öğrenildi. YRP’den ittifak görüşmelerini sürdürmesi için bir komisyon kurmasını isteyen Erdoğan, genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşme trafiğinin başlamasını ve aralık ayı sonuna kadar nihai kararın verilmesini istediği öğrenildi.

Öte yandan YRP’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Bursa gibi büyükşehirlerde ittifaka sıcak baktığı öğrenildi. AKP’nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği öğrenildi. İttifak sürecinde AKP’de olan Sultanbeyli, Sancaktepe ya da Güngören ile CHP’de olan Ataşehir ya da Sarıyer’de YRP aday çıkaracak, AKP de destekleyecek.

TEVFİK GÖKSU DEVRE DIŞI

İBB adaylığı için adı geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun devre dışı kaldığı, seçimlerden sonra Göksu’nun AKP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için düşünüldüğü öğrenildi. Mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin adı ise Ordu için geçiyor.

Öte yandan şu anda AKP’de olan ancak kaybetme riski gördüğü Eyüpsultan ve Üsküdar ilçelerinde YRP’den destek istediği öğrenildi. Büyükşehirlerde ise Malatya ya da Konya’da YRP adayı ile seçime girebileceği konuşuluyor.

HÜDA PAR’ın da doğu illeri dışında aday çıkarmayıp AKP’ye destek vereceği de konuşuluyor. HÜDA PAR’ın Diyarbakır’ı istediği öne sürüldü.