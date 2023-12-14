YRP'den Konya çıkışı: Erbakan için önemliydi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün bir araya gelmişti. Erbakan, görüşme sonrasında AKP ile 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerdeki işbirliğine “kapıyı aralamış” ve “Yaklaşan seçimlerle ilgili fikir alışverişi gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir” açıklamasını yapmıştı.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), AKP’den “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği” ileri sürülüyor. “Konya’nın, Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’la anıldığı ve YRP için önem taşıdığı” ileri sürülerek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da “AKP’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia ediliyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir dönem adı cumhurbaşkanlığı kabinesi için de geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın “çalışmalarını beğendiği ve Konya’da tercihinin yeniden Altay’dan yana olduğu” öne sürülüyor.

Erdoğan ile Yapıcıoğlu, dün AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Yapıcıoğlu, “Görüşmemiz yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu. Üçer kişilik heyet gerekli çalışmaları yapacak” diye konuştu.