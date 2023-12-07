Erbakan'dan İBB için AKP'ye şartlı destek: Aday Göksu, talep Sultanbeyli ya da Esenler
Yerel seçim öncesi partiler arası ittifak görüşmeleri devam ederken Yeniden Refah'ın İBB için AKP'ye destek şartları ortaya çıktı. Buna göre Erbakan'ın AKP'nin İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu istediği ve Sultanbeyli ya da Esenler'den birinin kendi partilerine bırakılmasını talep ettiği ileri sürüldü.
Yerel seçim öncesi muhalefet cephesi 'işbirliği'ni gerçekleştiremezken Cumhur İttifakı'nda henüz bir gelişme yaşanmadı. Kulislerde ise AKP ve MHP'nin ortak hareket edeceği konuşulurken Yeniden Refah Partisi'nin destek için bazı şartlar öne sürdüğü ortaya çıktı.
Tevfik Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu tartışma programına çağırmıştı
Gazeteci Şaban Sevinç, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın, AKP’yi desteklemek için İBB adayı'nın Tevfik Göksu olması gerektiğini ve AKP'nin kalesi olarak bilinen Sultanbeyli ya da Esenler’den birisinin kendi partilerine bırakılmasını talep ettiğini ileri sürdü.
14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer alarak Erdoğan'a destek vermişti
Sevinç ayrıca, Erbakan'ın ayrıca Göksu'nun kazanması durumunda İBB’de önemli bazı pozisyonlar'ın YRP’ye verilmesini talep ettiğini de iddia etti.
Fatih Erbakan’ın AKP’ye şartları…— Şaban Sevinç (@sabansevinc2) December 7, 2023
? YRP lideri Fatih Erbakan’ın İstanbul’da AKP’yi desteklemek için talep ettiği koşullar sızdı. Erbakan’ın bu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği konuşuluyor.
1) AKP’nin İBB Adayı Tevfik Göksu olmalı.
2) Sultanbeyli ya da Esenler’den… pic.twitter.com/oTSk3zBE0n
KABUL EDİLMEZSE TEK GİRECEK
YRP'nin ilgili taleplerinin kabul edilmediği takdirde İBB ve tüm ilçelerde seçime kendi ismi altında gireceği belirtildi.
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