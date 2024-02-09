YRP'nin, AKP ile ittifak kurmak için talepleri ortayı çıktı: 'İki büyükşehir ve 35 ilçe istedik'

Yeniden Refah Partili Doğan Aydal, AKP ile ittifak kurmak için masaya götürülen talepleri açıkladı. Aydal, "AKP'den iki büyükşehir ve 35 ilçe talep ettik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:27
YRP'nin, AKP ile ittifak kurmak için talepleri ortayı çıktı: 'İki büyükşehir ve 35 ilçe istedik'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, AKP ile ittifak kurmayacağını açıklamasının ardından 5 kez oturulan masadaki pazarlıklar merak konusu oldu. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, TV100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında Kocaeli ve Sakarya'nın yanı sıra 35 ilçe talep ettiklerini söyledi. Aydal, "Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu" dedi. 

"BİZ OLMADAN KAZANMA ŞANSLARI YOKTU"

Aydal, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda. Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu”


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