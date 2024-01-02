YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı: Yerel seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı. İşte yerel seçimlere katılabilecek siyasi partiler...
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan 90 günlük seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladı.
Yeni yıla girilmesiyle çalışmalarına hız veren YSK, seçimlerde yer alacak siyasi partilerin belirlenmesi adına toplandı.
TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ
Saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda kurul tarafından partilerin seçime girebilmesi için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakıldı.
2820 sayılı siyasi partiler kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmesi için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları, büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının olması gibi şartlara bakan Kurul, bu çerçevede seçimlere yer alacak partileri belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ardından seçime katılabilecek partileri açıkladı. Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğini söyledi.
Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
36 PARTİ KATILABİLECEK
İşte 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılabilecek 36 siyasi parti...
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Büyük Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluşu Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi
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