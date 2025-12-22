YSK Başkanı Ahmet Yener'den, Ankara Valisi Şahin'e 'veda' ziyareti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

"BUNDAN SONRAKİ GÖREV HAYATINDA BAŞARILAR"

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görev süresi dolan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener, Vali Vasip Şahin’e veda ziyaretinde bulundu. Sayın Başkana ziyaret için teşekkür ediyor, bundan sonraki görev hayatında başarılar diliyoruz" denildi.

ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YSK Başkanı Ahmet Yener, geçen hafta Saray'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Servis edilen fotoğraf için, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verilmişti.