YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarında bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayım ve döküm işlemlerinin ara verilmeden yapılacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:11
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Yener, Kurul'un iftar vaktinde oy sayımına dair aldığı karar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ARALIKSIZ DEVAM EDİLMESİ GEREKTİĞİ KARARI ALINDI"

Seçim günü oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayma işlemlerinin aralıksız devam edeceğini söyleyen Yener şunları söyledi:

"1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim yasaları uygulamakla hükümlü bir kurum. Seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine aralıksız devam edilmesi gerektiği kararını aldı. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucu çıkarmamak gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecektir."


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