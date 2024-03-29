YSK'den 'iftar saati' kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:08
YSK'den 'iftar saati' kararı
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Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ye gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda 'sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı' ifade edildi ve 'sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verdi.


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