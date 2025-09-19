Cumhuriyet Gazetesi Logo
YSK, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebi reddetti

19.09.2025 15:54:00
Haber Merkezi
CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı. YSK, yapılan iptal başvurusunu reddetti.

CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvurusunun reddedildiğini açıkladı. 

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'li bir delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.

Bunun üzerine aynı delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

İl Seçim Kurulu, başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Bunun üzerine kurultay iptali başvurusu YSK'ye taşınmıştı. 

CHP KURULTAYA GİDİYOR

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. 

CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak. Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

