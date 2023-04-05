YSK oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı: Yedi milyon yeni seçmen var
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu.
YSK, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı. Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.
YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.
Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- Kurşunları fırlattı
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- En düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme