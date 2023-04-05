YSK oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı: Yedi milyon yeni seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 20:05
YSK oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı: Yedi milyon yeni seçmen var
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YSK, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı. Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.


YSK seçmen

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