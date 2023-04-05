Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener'le görüştü: 'Suriye'de görevli askerler başka yerde kayıtlı görünüyor' iddiası
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'de görevli olan bazı askerlerin kayıtlarının, başka ülkelerde gözüktüğüne dair kendilerine ulaşan şikayetler bulunduğunu söyledi. Bu konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'le görüşen Özdağ, Yener'in "Bizim için önemli olan o gün, 14 Mayıs'ta sandığın başına gelerek oy kullanmalarıdır" dediğini belirtip "Biz de bunu YSK'nın taahhüdü olarak kabul ediyoruz" açıklaması yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim güvenliği konusunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. Yener ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, Suriye'de görevli olan bazı askerlerin kayıtlarının, başka ülkelerde gözüktüğüne dair kendilerine ulaşan şikayetler bulunduğunu söyledi.
Özdağ, "Bununla ilgili belgeleri de bizimle paylaşmışlardı. Sayın Başkan, bu askerlerimizin görev kimlikleri veya nüfus cüzdanlarıyla sınırdaki sandığa gittikleri zaman diledikleri gibi oy kullanabileceklerini, başka yerde kayıtlı görünmelerinin oy kullanmalarının önünde herhangi bir engel teşkil etmeyeceğini ifade etti. 'Neden başka yerlerde isimleri, kayıtları görünüyor?' dediğimiz zaman da 'Bu konuda YSK'nın bir sorumluluğu yok, adresler kendi beyanları veya kurum beyanlarıyla ilişkilidir. Ondan dolayı dünyanın değişik yerlerinde görülüyor olabilirler ancak bizim için önemli olan o gün, 14 Mayıs'ta sandığın başına gelerek oy kullanmalarıdır' dedi. Biz de bunu YSK'nın taahhüdü olarak kabul ediyoruz. Kendisine teşekkür ederek ayrıldık. Seçimin güvenliğiyle ilgili, bundan sonra da Zafer Partisi ve ATA İttifakı olarak en yüksek derecede hassasiyeti göstereceğiz" diye konuştu.
SİNAN OĞAN RANDEVU İSTEYECEK
Ayrıca YSK'ye gelirken, kendilerinin de dahil olduğu ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştüklerini kaydeden Özdağ, "Sinan Bey de hem Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'dan, hem Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'ndan, hem de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den seçim güvenliğini görüşmek üzere randevu isteyeceğini bana ifade etti" dedi.
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