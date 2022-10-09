YSK'den İçişleri Bakanlığı'na geçen yetki soru işaretlerini artırdı! Evdeki yabancılar kim?

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Düzensiz göç politikaları ve sığınmacılara yönelik verilen vatandaşlık haklarının denetlenmemesi iddiası gündemdeki yerini koruyor. Bunun yanında geçen aylarda e-devlet uygulaması üzerinden isimlerin değiştirilebilmesi düzenlemesinin hayata geçirilmesi yabancıların hukuksuz biçimde oy kullanabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Kısa bir süre önce yaşanan bir olay ise bu durumu tekrar gündeme getirdi. E-devlet üzerinden ikametgah denetimi yapan yurttaşlar, evlerinde tanımadığı insanların kayıtlı olduğunu fark etti.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM’

İstanbul’da Kadıköy ilçesine bağlı Feneryolu Mahallesi’nde oturan Avukat Tayfun Özden, komşusunun annesinin evinde kayıtlı yabancıların olduğunu öğrenmesi üzerine kendi ikametine baktığında kendi evinde de üç yabancı kişinin kayıtlı olduğunu gördü.

“Barkodlu belgeyi oluşturunca şok oldum” diyen Özden, “Benim bilgim ve onayım olmadan adresime 3 tanımadığım kişinin kaydedilmiş olduğunu öğrendim. Gerekli makamlara başvurarak önce durumun düzeltilmesini talep ederek sorumlular hakkında idari ve yasal işlemlerin yapılmasını isteyeceğim. Akabinde savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

İsimlerin Türkçe olduğunu belirten Özden,“Basında çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı yabancı uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen kişilere e-devlet üzerinden isim değişikliği imkanı vermişti. Ben benim adresime tanımlanan bu şahısların Türkçe isim değişikliği yaptıklarını değerlendiriyorum” dedi.

‘İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRIMDIR’

Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti İzmir Milletvekili, İstihbarat ve Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Aytun Çıray, “Son günlerde ortaya çıkan, adeta skandal niteliğinde bir durumla karşı karşıyayız’ derken bu durumun ‘seçim güvenliği konusunda büyük bir alarm işareti olduğunu” belirtti.

Siyasi iktidarın seçmen kütüklerini bir kanunla YSK’den alıp İçişleri Bakanlığı’nın denetimine geçirdiğine dikkat çeten Çıray, şunları söyledi:

“Yapılan kanun değişikliğiyle artık seçmen kütükleri de güvelikleri açısından sorgulanır hale gelmiştir. Görüyoruz ki, bu siyasi iktidar açık kapı politikası yüzünden artık hanelerimizi de koruyamamakta ve iktidar süresini uzatabilmek için her türlü yola başvurmaktan asla çekinmemektedir. O nedenle her bir vatandaşımızın, seçimlerin güvenliği ve demokrasi adına, kendi evlerinde başkalarının ikamet edip etmediğini E-devlet üzerinden sık sık kontrol etmelerini rica ediyorum. Buradan İçişleri Bakanlığına da seçimlerin siyasi, ahlaki ve hukuki meşruiyetine gölge düşürecek söz konusu durumla ilgili derhal gerekeni yapmaları çağrısında bulunuyorum.”

‘MİLLİ GÜVENLİK SORUNU’

İkametgah sorununa yönelik benzer durumun Adana’da da yaşanması üzerine CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer konuyu Meclis gündemine taşıdı. “Özellikle sınır illerimizde ve Adana’da bir çok aile E- Devlet üzerinden ikametgah almak istediğinde, kendi evinde başkalarının da yaşıyormuş gibi olduğunu tespit etti” diyen Sümer, “Sadece bir kişinin başına gelen münferit bir olay da değil ne yazık ki. Vatandaşlarımız tedirginlik içerisindeler. Bu kişiler nerden gelmiş belli değil. Yarın oy kullanacaklar, sağlık hizmeti alacaklar, eğitim hizmeti alacaklar. Ancak kimse bu kişilerin kim olduğunu hangi amaçla geldiğini bilmeyecek. Saray iktidarı artık Türkiye için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir” diye konuştu.