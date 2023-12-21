Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:21

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:21

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İyi Parti'den istifa ettiğini, TBMM üyeliğini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini duyurdu. Peki, Yüksel Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti'den istifa eden Yüksel hangi görevlerde bulundu? Yüksel Arslan neden istifa etti?

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

üksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı’nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.

1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.

2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Yüksel Arslan, AHİD, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev almaktadır. Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanıdır. 28. dönem İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrıldı.

YÜKSEL ARSLAN'IN ÖZEL HAYATI

Yüksel Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YÜKSEL ARSLAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşananlar ve yerel seçim sürecine dair yapılan görüşmelere işaret eden Arslan, şu ifadelere yer verdi:

İYİ Parti, Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde kullanılıp devletimizin daha güçlü olmasını, hizmetlerin herkese eşit, adil bir şekilde ulaşmasını isteyen insanlarımızın sesi, sözü olmak amacıyla siyaset sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır.