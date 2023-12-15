İYİ Partili Salim Ensarioğlu kimdir? Salim Ensarioğlu neden istifa etti?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:38

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:38

Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti.



SALİM ENSARİOĞLU KİMDİR?

Salim Ensarioğlu 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Lise mezunudur. Serbest İnşaat Müteahhitliği, Madencilik, Çiftçilik, Dicle İI Genel Meclis Üyeliği, 19 , 20 ve 21. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği ile 51-52 ve 54. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yapmıştır. Bakanlık döneminde bölge nüfusunun artmasına dair endişeyi belirten ve nüfus planlamasına yönelik “İleride vahim sonuçlar doğmaması için üç çocuktan fazla yapanlara cezai müeyyide getirilmeli. Çocuk sayısı az olanlar ise teşvik edilmeli.” gibi tavsiyeler içeren raporu imzalamayı reddetmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir MGK raporunun Bakanlar Kurulu tarafından iade edilmesinde rol oynamıştır. Haziran 2010'da uzun yıllar görev aldığı Demokrat Parti'den parti yönetiminin 12 Eylül referandumunda aldığı tutumu onaylamadığını açıklayarak yaklaşık 12 bin üyeyle birlikte istifa etmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş ve seçilememiştir. 2018 yılında yapılan seçimlerde İYİ Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Günümüzde İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkanıdır. 2023 seçimlerinde İstanbul II. Bölge İYİ Parti milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.

SALİM ENSARİOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Salim Ensarioğlu Nil Ensarioğlu ile evlidir. Çiftin Sait Ensarioğlu ve Vejdin Ensarioğlu iki oğlu vardır. Salim Ensarioğlu'nun yeğeni AKP'li Galip Ensarioğlu'dur.



SALİM ENSARİOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Salim Ensarioğlu, X hesabından yaptığı açıklamada disipline sevk kararıyla ilgili olarak, "İYİ partinin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir" dedi.

Ensarioğlu bu nedenle İYİ Parti ile kendisini bir araya getiren siyasal gerekçelerin ortadan kalktığını belirtti.

SALİM ENSARIOĞLU ŞEYH SAİD İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni bir yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin açıklama yapmıştı.

Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” demişti.

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini da belirten Ensarioğlu, “Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir" diye konulmuş ve şu görüşleri dile gvetirnmişti:

"Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.”