Yüksel Taşkın CHP'nin seçim hazırlıklarını anlattı: Dijital altyapımız o kadar kuvvetli ki diğer partilere de destek veriyoruz

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:13

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Ardahan İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Taşkın burada yaptığı konuşmada, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan ve Yusuf Aslan'ı andı. Deniz Gezmiş kuşağındakilerin misyonunun 'memleket' olduğunu ifade eden Taşkın, "Çok ciddi özveriliydiler. Onlar, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi kuşaklardı. Onlar vatanları için çok ciddi mücadeleler verdiler. Ama fiziken onları ortadan kaldırmak, ruhen ortadan kaldırmaya yetmemiştir. O nedenle onları bugün hala ve daha güçlü bir şekilde anıyoruz. Mücadelelerini bıraktıkları yerde devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de işsizliğin arttığına dikkat çeken Taşkın, üretimin olmaması halinde gençlere iş bulmanın çok zor olacağını belirtti.

"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARDIK"

Taşkın, şunları kaydetti:

"Geziyoruz, bir önceki seçim sürecine göre daha iyi hazırlandığımızı görüyorum. Geçmişten ders çıkararak daha iyi bir yere geldiğimize yüzde yüz inanıyorum. Seçim sathına girmeden hazırlıklarımızı gözden geçirmeye geldik. Dijital altyapımız o kadar kuvvetli ki diğer partilere de destek veriyoruz. Partiler düşman değildir, rakiptir. Türkiye'ye bu anlayışı yeniden getireceğiz. Aynı memleketin insanlarıyız, her gün yüz yüze bakıyoruz."

Taşkın, iktidarı, birinci parti olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. AKP'nin çok kuvvetli göründüğü yerlere daha çok gidiyoruz. STK ve esnaf ziyaretinden çok daha ev ve mahalle ziyaretleri olacak" dedi.