Yunan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken paylaşım! ‘C-130’u önce paylaşıp sonra sildiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasının ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.
Yapılan paylaşımda "Günün fotoğrafları!" notuyla, C-130 uçağının fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımın tepki almasının ardından silindiği görüldü.
Söz konusu paylaşıma tepki gösteren Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu şunları yazdı:
"Milli Savunma Bakanlığı’nın Yunanistan ile devam eden güven arttırıcı önlemler görüşmelerinde, gündeme getirmesi gereken sıkıntılı bir yaklaşım örneği!"
Milli Savunma Bakanlığı’nın Yunanistan ile devam eden güven arttırıcı önlemler görüşmelerinde, gündeme getirmesi gereken sıkıntılı bir yaklaşım örneği !@tcsavunma https://t.co/B25cF6ZbLr— Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) November 13, 2025