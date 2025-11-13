Yunan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken paylaşım! ‘C-130’u önce paylaşıp sonra sildiler!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 22:19:00
Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan TSK’ye ait askeri kargo uçağı düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu. Söz konusu olayın ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı ‘C-130’ paylaşımı tepki aldı. CHP'li Bağcıoğlu "MSB'nin gündeme getirmesi gereken sıkıntılı bir yaklaşım örneği!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasının ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda "Günün fotoğrafları!" notuyla, C-130 uçağının fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımın tepki almasının ardından silindiği görüldü.

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu şunları yazdı:

"Milli Savunma Bakanlığı’nın Yunanistan ile devam eden güven arttırıcı önlemler görüşmelerinde, gündeme getirmesi gereken sıkıntılı bir yaklaşım örneği!"

