Yunus Emre Göçer TBMM gündeminde! Üç ayrı bakanlığa 26 soru

Yayınlanma: 12.12.2023 - 18:17

Güncelleme: 12.12.2023 - 19:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un, moto kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne sebep olduktan sonra serbest bırakılması ve ardından yurt dışına kaçması olayını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kılınç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle üç ayrı önerge verdi. Kılınç, kazanın oluşumunda asli kusurlu olmasına rağmen şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un polis merkezinden serbest bırakılması için savcıya ve polise baskı yapılıp yapılmadığını sordu.

Motokuryeliğin “Tehlikeli Meslekler Statüsü”ne alınmaması, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmadan kuryelik yaptırılması, kaçak çalıştırmanın yaygın olması, işçi güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin eksik olması gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan CHP’li Kılınç, üç ayrı bakanlığa 26 soru sordu. Kazanın meydana geldiği gün, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kaza görüntülerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yazılı dilekçe ile talep ettiğini belirten Kılınç “Savcılık, neden kamera kayıtlarının incelenmesini beklemeden şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un serbest bırakılması talimatını vermiştir?” diye sordu.

BAKAN TUNÇ’A SORULAR: HANGİ GEREKÇEYLE SERBEST BIRAKILMA TALİMATI VERİLDİ?

Kılınç, önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

30.11.2023 tarihinde saat 12:55 sularında meydana gelen kazada yaralanan Yunus Emre Göçer ile ilgili Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 13:40’da yazılan adli raporda, merhumun bilicinin kapalı olduğu, ifade veremeyecek durumda olduğu ve entübe edilerek yoğun bakıma alındığı açıkça belirtilmesine rağmen Nöbetçi Savcı merhumun hayati tehlikesi devam ederken hangi gerekçe ile şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un serbest bırakılması talimatı vermiştir?

Nöbetçi Savcı, şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un serbest bırakılması talimatını verirken, şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamasından kaynaklı yurt dışına kaçma şüphesinin yüksek olma ihtimalini neden göz önünde bulundurmamıştır? Savcı, şüpheli hakkında neden adli kontrol tedbiri talep etmemiştir?

Kazadan sonra iki trafik polisinin, polis merkezine götürülen şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un saat 17.39’da vermiş olduğu tek taraflı gerçek dışı ifadeyi esas alarak hazırladığı kaza tutanağında kazanın oluşumunda Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kusurlu bulunmadığı ancak yaklaşık 20 dakika sonra ilgili polis merkezinde görevli iki polis memuru tarafından kaza görüntülerinin incelendiği, şüphelinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı, kazanın oluşumunda asli kusurlunun Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un olduğunun tespit edildiği iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise şüphelinin tek taraflı gerçek dışı ifadesi esas alınarak hazırlanan kaza tutanağı neden değiştirilmemiştir?

Kazanın meydana geldiği 30.11.2023 günü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü,kazanın meydana geldiği güzergahtaki kamera kayıtlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yazılı dilekçe ile talep etmesine rağmen, Savcılık, neden kamera kayıtlarının incelenmesini beklemeden şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un serbest bırakılması talimatını vermiştir?

Kazanın asli sorumlusunun şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud olduğunu gösteren görüntülerle ilgili Savcı’ya bilgi verilmiş midir?

Merhum Yunus Emre Göçer ve ailesinin avukatlarının olayın meydana geldiği 30.11.2023 tarihinden 07.12.2023 tarihine kadar, 8 gün boyunca, dosyaya yazılı olarak ibraz ettiği tutuklama talepleri neden savcılık tarafından değerlendirilmemiştir?

Merhum Yunus Emre Göçer’in ölüm bilgisi ailenin avukatları tarafından 06.12.2023 tarihinde saat 09:00 itibariyle ilgili Savcıya yazılı olarak bildirilmesine ve işlenen suçun taksirle yaralamadan, taksirle adam öldürmeye dönüştüğünün anlaşılmasına rağmen tutuklama ve adli kontrol talebi neden değerlendirilmemiştir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 08.12.2023 tarihli açıklamasında şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un 02.12.2023 tarihinde yurt dışına gittiğini açıklamış, Başsavcılığının açıklamasını alıntılayarak sosyal medya adresinden paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullanmıştır? Adalet Bakanı şüphelinin yurt dışına gittiğini ne zaman öğrenmiştir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyuna açıklama yapmak için şüphelinin yurt dışına gidişinden sonra 6 gün; Merhum Yunus Emre Göçer’in ölümünden sonra 2 gün neden beklemiştir?

Süpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kazanın oluşumunda asli kusurlu olmadığını belirten polis kaza tutanağı düzenlenmesinde ve Nöbetçi Savcının şüphelinin serbest bırakılması kararında yasal prosedör dışında bir yönlendirmenin veya baskının yapılıp yapılmadığı araştırılmış mıdır?

Bakanlığınız, yabancı uyruklu bir kişinin, bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve asli kusurlu olduğu bir kazadan 2 gün sonra göz göre göre kaçmasının sorumluları hakkında idari ve adli soruşturma başlatmak için neden 10.12.2023 tarihine kadar beklemiştir?

BAKAN YERLİKAYA’YA SORULAR: KAZA TUTANAĞI NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Kılınç, TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya da şu soruları sordu:

Kazadan sonra iki trafik polisinin, polis merkezine götürülen şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un saat 17.39’da vermiş olduğu tek taraflı gerçek dışı ifadeyi esas alarak hazırladığı kaza tutanağında kazanın oluşumunda Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kusurlu bulunmadığı ancak yaklaşık 20 dakika sonra ilgili polis merkezinde görevli iki polis memuru tarafından kaza görüntülerinin incelendiği, şüphelinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı, kazanın oluşumunda asli kusurlunun Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un olduğunun tespit edildiği iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise şüphelinin tek taraflı gerçek dışı ifadesi esas alınarak hazırlanan kaza tutanağı neden değiştirilmemiştir?

Kazanın asli sorumlusunun şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud olduğunu gösteren görüntülerle ilgili kolluk tarağından ilgili savcıya bilgi verilmiş midir? Verilmişse bu bilgi ne zaman verilmiştir?

Merhum Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer, medyaya yansıyan ifadelerinde “Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi.” demiştir? Polisin, Merhum Yunus Emre Göçer’in ailesine, Göçer’in intihar ettiği bilgisi verdiği iddiası araştırılmış mıdır? Bu iddia doğru ise trafik kazası olduğu açık olan olay, polis tarafından aileye neden intihar olarak ifade edilmiştir?

Süpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kazanın oluşumunda asli kusurlu olmadığını belirten polis kaza tutanağı düzenlenmesinde yasal prosedör dışında tutanağı hazırlayan trafik polis memurlarına yönelik bir yönlendirmenin veya baskının yapılıp yapılmadığı araştırılmış mıdır?

Süpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’a İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Haziran 2022 tarihinde iki yıl süreyle geçici ikamet belgesi verildiği doğru mudur? Doğru ise Mohammed Hassan Shekh Mohamud’a geçici ikamet belgesi hangi gerekçe ile verilmiştir?

Son 5 yılda; Türkiye’de kaç motosiklet kazası meydana gelmiştir? Kazaların kaçı motosikletli kuryeler tarafından yapılmıştır? Ölümlü kaza sayısı kaçtır ve ölümlü kazaların kaçı motosikletli kuryeler tarafından yapılmıştır?

Son 5 yılda; Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti’ ni düzenleyen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 150. Maddesi’nin ihlali nedeniyle kaç motosikletli kuryeye işlem yapılmıştır?

Motosikletli kuryeler üzerinde zaman baskısı yaratan, işveren tarafından düzenlenen ürün ve hizmet siparişlerinde makul sürelerin altında teslimat kampanyaları yasal mıdır? Değilse trafik güvenliğinde risk yaratan bu kampanyalara karşı bakanlığınız gerekli girişimlerde bulunmuş mudur?

“Katil Bariyer” diye adlandırılan otoyol kenarlarındaki refüj sisteminin virajlarda değişimi veya modifiye edilmesi yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın çalışması var mıdır?

BAKAN IŞIKHAN’A ‘MOTOKURYE’ SORULARI

Motokuryeliğin “Tehlikeli Meslekler Statüsü”ne alınmaması, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmadan kuryelik yaptırılması, kaçak çalıştırmanın yaygın olması, işçi güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin eksik olması gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan CHP’li Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ise şu soruları yönetti:

01.12.2023 tarihi itibariyle ülkemizde motokurye olarak çalışan sayısı kaçtır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3.maddesinin g fıkrasında “İş kazası, “iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre son 2 yılda meydana gelen iş kazalarında kaç motokuryele yaralanmış, kaç motokurye hayatını kaybetmiştir?

Bakanlığınız, motokuryelerin kayıt dışı ve güvenli sürüş belgeleri olmadan çalıştırılması başta olmak üzere, düşük ücrete ve İş Sağlığı Güvencesi önlemi olmadan çalıştırılmasının önlenmesi için hangi önlemleri almaktadır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve onaylanarak yürürlüğe giren Motokurye Ulusal Meslek Standartları Belgesi neden zorunlu hale getirilmemektedir?

Motokurye mesleğinin tehlikeli meslekler sınıfına sokulması için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün bir çalışması bulunmakta mıdır?