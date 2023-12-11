Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun fotoğrafı elçiliğe asıldı! “Katil aranıyor”
Somali Büyükelçiliği’ne “Katil Aranıyor” yazısıyla, kurye Yunus Emre Göçer‘e çarparak ölümüne neden olan ve Türkiye’den kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun fotoğrafı asıldı.
Ankara’daki Somali Büyükelçiliği’ne motokurye Yunus Emre Göçer‘e çarparak ölümüne neden olup kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Shekh Mohamud’un fotoğrafı asıldı.
Mohamud’un elçiliğe asılan fotoğrafında “Katil Aranıyor” yazısı bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’un Fatih ilçesinde Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı araç 30 Kasım’da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarptı. Kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti.
2 Aralık’ta Türkiye’den ayrılan Shekh Mohamud hakkında 8 Aralık’ta yakalama kararı çıkmıştı.
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