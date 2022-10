Yurdun dört bir yanındaki belediyelerden 29 Ekim mesajları: En büyük çağdaşlaşma hamlesi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yavaş mesajında, “Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız gücün gururuyla Ankaralı hemşehrilerimizin ve hürriyetinden asla taviz vermeyen milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

(Mansur Yavaş)

Kurtuluş Savaşı’nın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara karşın büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülerek zaferle sonuçlandırıldığını vurgulayan Yavaş, “Bu zafer, cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Bizler de cumhuriyetimizin bize miras bıraktığı tüm değerlere sonsuza kadar sahip çıkacak, gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir başkenti birlik ve beraberlik ruhuyla inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir; üretimi artıran ve her alanda sosyal adaleti sağlayan bir anlayışla başkentimizi dünya başkentleriyle yarışan örnek bir başkent yapma gayretini sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

'GELECEĞİ AYDINLATIR'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı neniyle yayınladığı kutlama mesajında, “Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara” vurgusu yaptı.

Taşdelen, Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da tarihi sorumluluklarının bilincinde her gün daha fazla çalıştıklarını belirterek, “Çankayamıza ve ülkemize büyük eserler kazandırıyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.’ Bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu cesaretle hareket ediyor, hem ilçemize hem insanımıza hem de Atatürk’e ve O’nun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz. Çünkü Atatürk’ümüzün bize mirası, halk için gece gündüz çalışmaktır. Biliyoruz ki geçmişin ışığıyla yol alanlar geleceği aydınlatabilir. Biz Atatürk’ün ışığıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetildiği sürece insanlık ailesinin bir parçası olacağına inanıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Alper Taşdelen)

‘DEMOKRASİNİN TEMİNATI’

Taşdelen, milletin egemenliğine inandıklarının altını çizerek şunları kaydetti:

“Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin hakim olmasını savunuyoruz. İşte bütün bunların olması için Atatürk’e ve O’nun yol göstericiliğini rehber alıyoruz. İşte bu yüzden ‘İlelebet Cumhuriyet’, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyoruz. Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara. Eşit yurttaşlık hakkının, adaletin ve demokrasinin teminatı Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun.”

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR: ‘BAĞIMSIZLIK DUYGUSUNU YAŞATACAĞIZ’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında, Cumhuriyet Bayramı’nın Türk ulusunun en önemli bayramlarından biri olduğunun altını çizerek, “Demokratik, laik, eşit bir düzen üzerine inşa edilen cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” dedi.

(Fethi Yaşar)



Yaşar, diğer İslam ülkelerine bakıldığında 99. yılını kutladığımız cumhuriyetin ülkemiz için ne kadar önemli bir kazanım olduğunun anlaşılabileceğini belirterek, “Cumhuriyetimiz hukukun üstünlüğüne, adalete, insanların eşitliğine inanan demokrasiye dayalı bir cumhuriyettir. Cumhuriyet hiçbir kesime ve zümreye ait değil, eşit yurttaşlık ilkesine dayanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sonsuza dek koruması gereken bir değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele ederek mandacılığa ve sömürüye sonuna kadar karşı çıkarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Bizlere emanet edilen ve korumamız gereken bağımsızlık duygusunu sonuna kadar yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

MBB BAŞKANI VAHAP SEÇER: İLK GÜNKÜ KADAR HEVESLİYİZ

Mersin Büyükşehir Belediye (MBB) Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nedeniyle yayınladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılına ulaşmanın sevinci, gururu ve heyecanı içindeyiz. İkinci yüzyıla bir yıl kala, Cumhuriyet ideallerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

(Vahap Seçer)



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARALAR: PEKİŞTİRMEK GÖREVİMİZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaştığı kutlama mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk, kazandığı savaşlar ve kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile aynı zamanda yeryüzündeki mazlum milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet sayesinde bugün halk çocukları ülke yönetiminde pay sahibi olabiliyor, lider seçilebiliyor, vatandaşlarımız da memleketi kimin yöneteceğine karar verebiliyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletine amaç olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve pekiştirmek hepimizin görevidir. Cumhuriyetin temel değerlerinden sapmadan, bilimin ışığında ilerlemek, ülkemizi daha çağdaş ve her konuda güçlü hale getirecektir” dedi.

(Zeydan Karalar)



KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI: DEVRİMLERİN TARAFINDAYIZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: “Cumhuriyet değerleri, bizim vazgeçilmez değerlerimizdir. Kadıköy Belediyesi olarak yaptığımız her hizmette, attığımız her adımda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyoruz. Bize yaşamın her alanında ışık tutan Cumhuriyet devrimlerini bütün benliğimizle ve büyük bir gururla sahipleniyoruz. Biz, her türlü saldırıya karşı Cumhuriyet’in Kültür Devrimi’nin tarafındayız; Harf Devrimi’nin tarafındayız; Dil Devrimi’nin tarafındayız; Cumhuriyet’in tarafındayız! Cumhuriyet; her şeyden önce memlekete sahip çıkmaktır; memleketin taşına, toprağına, ağacına, ırmağına sahip çıkmaktır. Yolumuza ışık tutan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Türkiye’deki Cumhuriyet değerlerine en fazla sahip çıkılan yer Kadıköy’dür. Biz Kadıköylüler bu değerlerin bütün Türkiye’ye de hakim olması için çaba sarf eden, mücadele eden, her konuda direnen bir anlayıştan ve kültürden geliyoruz.”

(Şerdil Dara Odabaşı)



MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI UYSAL: BİZ DE VARIZ DEDİK

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: “99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, ulus olarak Cumhuriyetimizi ilan ettik. ‘Muasır uygarlık düzeyini aşacağız’ dedik. ‘Kalkınacağız, gelişeceğiz, ilime, irfana göre kendimizi yapılandıracağız. Kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Yöneticilerimizi seçeceğiz. Hür, bağımsız bireyler olacağız’ dedik. 99 yıl önce bugün bütün dünyaya ‘Biz de varız’ dedik. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun.”

(Ümit Uysal)



DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: BAĞIMSIZLIĞIN YEGANE KANITI

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç: “Türk milletinin bağımsızlığı bir karakter olarak benimsediğinin yegane kanıtı olan ve ardından kazanılan zaferle taçlanan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99’ncu yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için başlattığı mücadelenin sonucunda elde ettiği en büyük zaferin adıdır Cumhuriyet. Atatürk'ün “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet, sadece bugünün değil geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyet yürüyüşümüze ve Kent meydanında düzenleyeceğimiz Turgut Çıngı ve Melek Mosso konserine katılmaya halkımızı davet ediyorum.”

(Turgay Genç)



AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇERÇİOĞLU: CUMHURİYETİMİZİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: “Henüz 99 yaşında genç bir çınar olan Cumhuriyetin gölgesinde daha çok nesiller yetişecek. Bizler de Cumhuriyetimizi onlara emanet edeceğiz. Demokrasiye olan gönülden inancımızla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimize ve şehitlerimize verdiğimiz sözü tutacağız. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız”

(Özlem Çerçioğlu)



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜRÜN: YAŞASIN CUMHURİYET

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: “Cumhuriyet, Ata’mızın bizlere emanet ettiği en büyük miras demek. Bizi biz yapan Cumhuriyetimizin 99.yaşı, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bu topraklarda ilelebet yaşayacak Türk Milleti Cumhuriyet’ine hep sahip çıkacak. Yaşasın Cumhuriyet."

(Osman Gürün)



ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN: UMUTLUYUZ



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: Cumhuriyeti’mizin ikinci yüzyılına doğru ilerlerken, 99. gurur yılımızda umutluyuz, heyecanlıyız ve bir o kadar da kararlıyız. Demokrasi vazgeçilmezimiz, bağımsızlık karakterimiz olacak. İkinci yüzyıla doğru ilerlerken; gençlerimizin en güzel dönemlerini gelecekten kaygı duyarak değil, aydınlık gelecekten emin, yaşama sevinciyle dolarak yaşamalarının teminatı olmak için çalışacağız."

(Ülgür Gökhan)



'UNUTTURAMAZSINIZ'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hep yıllar sonrasını düşünmüş. Bir ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımış. Hiç şüphe yok ki Cumhuriyet, bu topraklarda gerçekleşen hayallerin en büyüğüdür. Onun ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle perçinlediği Türkiye Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun. Şu bilinmelidir ki, bizler olduğumuz sürece Cumhuriyeti unutturmaya, Mustafa Kemal Atatürk’ü unutturmaya da hiç kimsenin gücü yetmeyecek."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: "Cumhuriyet, bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyan, bütün imkânsızlıklara rağmen bir araya gelip eşsiz bir mücadele örneği gösteren yüce milletimizin sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği büyük zaferin ardından, yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamıştır. Cumhuriyetin 99 yıldan beri yüce milletimize sunduğu kazanımları korumak ve bizi birbirimize bağlayan değerlerimizi yaşatmak, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük mirastır."

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Atatürk 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla yeni bir devrin kapılarını açmıştır. Laiklik ilkesinin benimsenmesiyle çağdaş bir kimliğe kavuşulmuş, böylece özgürlükler ve demokrasi güvence altına alınmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılına bir adım kala aynı coşku ve tutkuyu yüreklerimizde hissediyoruz. Bizler var oldukça Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek en temel görevimizdir."

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: "Cumhuriyet, binbir emek ve güçlükle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ esasıyla, ‘hak, hukuk, adalet’ ruhu ve inancıyla kurulmuştur. Tüm dünyada emsali görülmemiş bir zaferin ardından bu topraklarda kurulan ve pek çok dünya ülkesine örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, imkânsızı başarmamızın en büyük kanıtı, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü, laikliğe, demokrasiye, hakka ve hukuka olan yegâne bağlılığımızın adıdır. Tüm yıpratmalara, engellere, zorluklara ve kötü emellere rağmen 99 yıldır dimdik ayakta duran Cumhuriyetimizden ve eşsiz kazanımlarından bir adım dahi geri atmayacağız."

BAŞKANLAR TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa bayrak dağıttı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bayrak dağıttı. Başkan İnce, "Cumhuriyet bizim en büyük bayramımız, onu coşkuyla kutlayacağız. 99 yıldır ayakta ve her geçen gün daha da güçlenmekte olan cumhuriyete herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bayramımızı şenlik içinde kutlayacağız. Güzelbahçemizi bayraklarla donatalım" dedi.

Cumhuriyet coşkusunu 100’üncü kez yaşamaya bir kala Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da esnafla sohbet ederek Türk bayrağı hediye etti. Birim müdürleri eşliğinde tek tek bütün işyerlerini ziyaret eden Kılıç, Şirinyer esnafı ile sohbet etti, yurttaşların dilek ve önerilerini dinledi.